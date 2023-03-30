Должность председателя Воронежского областного суда стала вакантной

Василий Тарасов может остаться председателем Воронежского областного суда на новый срок. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС РФ) объявили открытой вакансию председателя Воронежского областного суда. Эту информацию опубликовали на сайте ВККС во вторник, 28 марта.

При этом нынешний председатель облсуда Василий Тарасов в отставку не подавал. Просто у него истекает шестилетний срок полномочий. Теперь и он сам, и другой судья, обладающий соответствующей квалификацией, могут подать заявления в качестве претендента на должность. Документы в ВККС будут принимать до 28 апреля включительно.

Учитывая, что в конце 2022 года Василия Тарасова избрали заместителем председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ, его шансы пойти на новый шестилетний срок выглядят солидными.

Кстати, вскоре в Воронежском областном суде может заполниться еще одна вакансия на руководящую должность. Заместителем председателя главной судебной структуры нашего региона может стать Николай Косенков. Его заявление рассмотрят на заседание ВККС 3 апреля.

Напомним, с 17 апреля у Железнодорожного районного суда официально появится новый председатель. Им станет Татьяна Мосейкина, которая придет на смену ушедшему в отставку Александру Гурьеву.