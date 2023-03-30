В Воронежской области выявили пять нелегальных кредитных компаний

В последнее время мошенничество всё чаще уходит в интернет Фото: из архива «КП»

В прошлом году Банк России выявил в Воронежской область пять нелегальных кредитных организаций, которые предоставляли займы, не имея на это права.

- Финансовые услуги в нашей стране людям могут оказывать только компании, у которых есть лицензия Банка России или разрешение на заявленную деятельность, они должны значиться в государственных реестрах регулятора. Поэтому прежде, чем доверить кому-то свои сбережения или взять кредит, обязательно загляните в справочник финансовых организаций на сайте Банка России. Это своего рода «белый» список. Если компания там есть, вы можете быть уверены, что отношения с ней будут в правовом поле, — напомнил Сергей Гуркин, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.

Кредиторов, в деятельности которых Банк России выявил подозрительные признаки, попадают в предупредительный список, который также опубликован на сайте регулятора.

Сейчас там 21 компания с воронежской «пропиской», а всего по стране — более 8,8 тыс. таких организаций. И список обновляется ежедневно.

Но в последнее время мошенничество всё чаще уходит в интернет, поэтому компания может быть зарегистрирована в одном регионе, а развернуть свою деятельность сразу в нескольких. Поэтому надо очень внимательно проверить организацию перед тем, как воспользоваться её услугами, предупреждают в Банке России.

В предупредительный перечень попадают данные о таких компаниях с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как «чёрные кредиторы», финансовые пирамиды, псевдо-участники рынка ценных бумаг, нелегальные участники страхового рынка и нелегальные операторы инвестиционных платформ.

- Деньги, которые вы вложите в финансовую пирамиду, не получится легально вернуть, а «чёрные кредиторы» могут идти на какой угодно обман, совершать подлог документов, менять условия договора, назначать высокие проценты. Например, мошенники часто маскируются под ломбарды, а по сути действуют как комиссионки. Если легальный ломбард будет обязан хранить вещи, которые вы туда принесли, то лжеломбард вполне может сразу же выставить их на продажу. Ещё одна популярная среди мошенников схема — псевдо-лизинг. Под видом возвратного лизинга аферисты оформляют людям заем, а при малейшей просрочке могут забрать его имущество, — предупредил Сергей Гуркин.