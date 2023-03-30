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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:14

В Воронеже в столкновении фуры и «Форда Фокус» пострадал водитель легковушки

Авария произошла на Димитрова
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Воронеже сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в которой 29 марта пострадал автомобилист.

ДТП произошло около 11.30 на улице Димитрова. 27-летний водитель на «Форд Фокус», следовавший со стороны улицы Рубежной в направлении Базовой, по предварительным данным полиции, при перестроении врезался в фуру «Мерседес Бенц» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Форда Фокус» попал в больницу с травмами.

За 29 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП, в них пострадали три человека.