В Воронежской области ищут двух сбежавших из психдиспансера мужчин

фото из соцсетей поискового отряда «Регион 36»

Волонтеры поискового отряда «Регион 36» попросили помощи воронежцев в розыске двух мужчин, о которых ничего не известно с 28 марта. Два пациента сбежали из воронежского психоневрологического диспансера – не могут найти 45-летнего Константина Зайцева и 56-летнего Бориса Хвостикова.

Мужчины одеты в черные спортивные костюмы, на ногах - черные войлочные сапоги. На Константине Зайцеве еще коричневая тканевая куртка.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, звоните 112 или по номеру 8-920-404-60-00.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже ищут двух подростков - 14-летняя Рада Марцынкевич и 15-летний Никита Бухтояров из села Хреновое ушли из дома 29 марта