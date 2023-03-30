В Воронеже выберут лучших юных чтецов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 и 4 апреля в Воронеже пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В библиотеке имени Никитина свой актерский талант покажут подростки 10-17 лет, которые выиграли в школьных конкурсах. Ребята прочтут отрывки любимых произведений.

У школьников будет только четыре минуты, чтобы запомниться жюри. Эксперты выберут троих лучших, которые представят Воронежскую область на Всероссийском этапе в «Артеке». В детском центре выберут лучших из 255 победителей региональных этапов конкурса. Они смогут поучаствовать в мастер-классах, которые проведут ведущие педагоги по актерскому мастерству и технике речи, специалисты в области подростковой литературы и медиа, психологи и журналисты.