Воронежские акробаты завоевали бронзу на первенстве России

Наша «бронзовая» четверка. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве России по спортивной акробатике, которое проходит сейчас в Великом Новгороде, завоевали бронзу спортсмены воронежской школы олимпийского резерва № 2. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В финалах выступали три наши четверки, две мужских пары и тройка. Лишь одна из четверок смогла подняться на пьедестал. Третье место заняли Алексей Резун, Егор Волков, Иван Корчагин, Артур Патрицкий (тренеры Юлия и Дмитрий Львовы).

- Эта четверка в списочном составе сборной России и в прошлом году была лидером в своем возрасте, — рассказала главный тренер региональной сборной по спортивной акробатике Валерия Кудрявцева. – А сейчас ребята перешли в следующую возрастную категорию, однако и в ней сумели попасть на пьедестал. Соревнования очень сильные. Несмотря на санкции и невозможность выступать на европейских и мировых соревнованиях, уровень российской акробатики очень вырос, это очевидно.