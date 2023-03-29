В Воронеже дошло до суда дело банды, торговавшей «левыми» сигаретами

Дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В прокуратуре Железнодорожного района Воронежа передали в суд уголовное дело четырех участников банды, занимающейся торговлей «левыми» сигаретами.

Покупая сигареты непонятного качества у пока еще неустановленных продавцов в интернете, члены преступной группы с февраля 2021-го по июль 2022 года торговали ими в магазинах Воронежа. Надо сказать, нажились они на этом не то чтобы очень сильно. Преступный доход составил всего 355 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье 171.1 УК РФ, карающей за покупку и перепродажу немаркированных табачных изделий, будут рассматривать в Железнодорожном районном суде. Каждому из участников преступной группы грозит до шести лет лишения свободы.