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НовостиПроисшествия29 марта 2023 16:30

В Воронеже дошло до суда дело банды, торговавшей «левыми» сигаретами

Каждому из четырех ее участников грозит до шести лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
Дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде.

Дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В прокуратуре Железнодорожного района Воронежа передали в суд уголовное дело четырех участников банды, занимающейся торговлей «левыми» сигаретами.

Покупая сигареты непонятного качества у пока еще неустановленных продавцов в интернете, члены преступной группы с февраля 2021-го по июль 2022 года торговали ими в магазинах Воронежа. Надо сказать, нажились они на этом не то чтобы очень сильно. Преступный доход составил всего 355 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье 171.1 УК РФ, карающей за покупку и перепродажу немаркированных табачных изделий, будут рассматривать в Железнодорожном районном суде. Каждому из участников преступной группы грозит до шести лет лишения свободы.