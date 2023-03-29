В Воронеже с 1 апреля начнет работать новый автобусный маршрут

«ПАЗик» будет один новый. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 1 апреля отправится на маршрут новый автобус № 92. Он соединит центр Воронежа с микрорайоном Семилукские Выселки.

Автобус (новый «ПАЗик») будет ездить от остановки «Цирк» (ул. 20-летия Октября, 119а) по улицам 20-летия Октября, Краснознаменной, Острогожской, Гидроузел, дороге «Воронеж – Масловка – плотина водохранилища», улице Большой Советской до остановки «мкр. Сем. Выселки». Обратно его путь будет лежать по улице Большой Советской, дороге «Воронеж – Масловка – плотина водохранилища», улицам Гидроузел, Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев до остановки «Цирк» (ул. Краснознаменной, 4).

Маршрут автобуса № 92. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Уже утвердили расписание. Как утверждают в мэрии, его согласовали с жителями удаленного микрорайона. Из Семилукских выселок автобус будет выезжать в 6.45, 10.00, 13.30, 17.00 и в 20.00. А от Цирка – в 8.30, 12.00, 15.30 и в 18.30.