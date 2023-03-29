В Семилукском районе Воронежской области назначили нового прокурора

Сергей Вяльцев. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В администрации Семилукского района официально представили нового прокурора Сергея Вяльцева. Работа эта для него не новая. Ранее Вяльцев возглавлял прокуратуру Верхнехавского района.

Сергею Вяльцеву 40 лет. Он окончил юридический факультет ВГУ. С июля 2003 года работает в органах прокуратуры.

Вяльцев был помощником Россошанского межрайонного прокурора и помощником прокурора Железнодорожного района Воронежа. Затем перешел в региональные органы правопорядка. Был прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью СУ СК при прокуратуре РФ по Воронежской области. Затем снова ушел работать в район. Стал заместителем руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела СУ СК при воронежской прокуратуре.

Кроме того, Вяльцев работал заместителем прокурора Центрального и Железнодорожного районов Воронежа. С декабря 2020 года был зампрокурора Воронежа. Прокуратуру Верхнехавского района возглавил в декабре 2022 года. На этой должности он пробыл немногим больше трех месяцев.