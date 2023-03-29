В Следственном комитете проводят проверку обстоятельств исчезновения двух детей в Воронежской области

К поискам детей подключились сотрудники Следственного комитета. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку обстоятельств, при которых пропали без вести в селе Хреновое Бобровского района 15-летний Никита Бухтояров и 14-летняя Рада Марцынкевич. Пока подростков не нашли.

Напомним, школьники ушли из своих домов во вторник, 28 марта, ночевать они не вернулись. Знакомые полагают, что Никита и Рада могли поехать в Воронеж. Приметы пропавших подростков можно увидеть здесь.

Если вы что-то знаете о том, где сейчас находятся или могут быть Никита и Рада, позвоните волонтерам по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.