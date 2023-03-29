В Воронежской области водителю, погубившему гражданскую жену в ДТП, отменили отсрочку от колонии

Сначала суд был к водителю, угробившему гражданскую жену, мягок. Оказалось, что зря. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Грибановском районном суде еще раз рассмотрели уголовное дело 35-летнего жителя Терновского района Виктора Ч. В апреле 2022 года его приговорили к пяти годам колонии-поселения за смертельное ДТП, где погибла его гражданская жена. Однако отбывание наказания отсрочили, пока его маленькой дочке не исполнится 14 лет. В суде не решились оставить ребенка без отца после того, как погибла мать.

Однако горе-папаша сам фактически отказался от дочки. Он передал ее на воспитание бабушке, а сам перестал с ней общаться. Работники комиссии по делам несовершеннолетних администрации Терновского района привлекли за это нерадивого родителя к административной ответственности. Его неоднократно пытались уговорить одуматься и стать нормальным отцом, но все без толку.

В итоге мужчина все же отправится в колонию-поселение на пять лет уже в ближайшее время. А сотрудники прокуратуры Терновского района проследят, чтобы его дочери нашли нормального опекуна.