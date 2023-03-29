В Воронеже ищут пропавших мальчика и девочку

Хотя подростков нет дома всего сутки, родные очень беспокоятся. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропали без вести два подростка. 15-летний Никита Бухтояров и 14-летняя Рада Марцынкевич ушли из своих домов в селе Хреновое Бобровского района во вторник, 28 марта, и ночевать не вернулись. Их знакомые предполагают, что школьники могли уехать в Воронеж.

Приметы Никиты Бухтоярова: рост 180 сантиметров, худощавый, карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в черную спортивную кофту с белыми полосами и в зеленые спортивные штаны.

Приметы Рады Марцынкевич: рост 162 сантиметра, нормальное телосложение, карие глаза, рыжие волосы. Была одета в красную кофту на молнии с капюшоном, черные кожаные штаны, обута в белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находятся или могут быть подростки, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по территории России) или в службу спасения 112.