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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:51

В Нововоронеже бывший зэк отметил выход на свободу убийством женщины

Теперь он вернется за решетку еще на восемь лет
Юрий КОЗЛОВ
Бывший зэк так избил женщину, что она умерла.

Бывший зэк так избил женщину, что она умерла.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

50-летний житель Нововоронежа сразу после выхода из тюрьмы «заработал» еще одно уголовное дело. В июле 2020 года он отмечал свое освобождение в квартире дома на улице Мира города атомщиков. Компанию ему составляли его знакомые, в том числе и совсем недавние. К их числу относилась и 38-летняя женщина. Бывший зэк с ней поругался. А потом избил женщину до смерти. Экспертиза показала, что она умерла от внутричерепной травмы.

- На предварительном следствии мужчина, ранее судимый за кражи, свою вину не признавал, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. - Однако ее доказывали показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, и заключения проведенных судебных экспертиз. В итоге он отвечал перед судом по части 4 статьи 111 УК РФ, карающей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Рецидивиста приговорили к восьми годам колонии строгого режима.