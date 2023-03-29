В Нововоронеже бывший зэк отметил выход на свободу убийством женщины

Бывший зэк так избил женщину, что она умерла. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

50-летний житель Нововоронежа сразу после выхода из тюрьмы «заработал» еще одно уголовное дело. В июле 2020 года он отмечал свое освобождение в квартире дома на улице Мира города атомщиков. Компанию ему составляли его знакомые, в том числе и совсем недавние. К их числу относилась и 38-летняя женщина. Бывший зэк с ней поругался. А потом избил женщину до смерти. Экспертиза показала, что она умерла от внутричерепной травмы.

- На предварительном следствии мужчина, ранее судимый за кражи, свою вину не признавал, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. - Однако ее доказывали показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, и заключения проведенных судебных экспертиз. В итоге он отвечал перед судом по части 4 статьи 111 УК РФ, карающей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Рецидивиста приговорили к восьми годам колонии строгого режима.