Жительница Воронежа пырнула ножом гражданского мужа во время ссоры

Фото из архива КП

В дежурную часть полиции позвонили из приемного отделения одной из больниц Воронежа. К ним поступил 34-летний местный житель с телесными повреждениями. Врачи констатировали у него проникающее ранение брюшной полости, ранения селезенки и печени. Мужчине потребовалась госпитализация. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 29 марта.

Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев ЧП. Выяснилось, пырнула ножом его гражданская супруга во время ссоры.

Оперативники прибыли на место происшествия в одну из квартир многоэтажного дома по улице Апраксина и задержали злоумышленницу. 39-летняя благоверная призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.