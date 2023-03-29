В Воронеже компания «СТЕПС» отремонтирует Дом кантонистов за 42,9 миллиона рублей

Обновленный Дом кантонистов будет выглядеть так. Фото: со страницы управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области ВКонтакте.

Представители воронежской компании «СТЕПС» победили на торгах и получили право проведения работ по ремонту Дома Кантонистов (улица Сакко и Ванцетти, 76). Начальную цену аукциона в 43,8 миллиона рублей удалось снизить совсем незначительно – до 42,9 млн. Видимо, этому способствовало то обстоятельство, что компания «СТЕПС» была единственным участников торгов.

Впрочем, ранее именно специалисты этой компании подготовили проект ремонта и реставрации фасадов, крыши, инженерных систем и мест общего пользования Дома кантонистов. Логично, что завершать работы доверили тоже им.

Подрядчику предстоит усилить фундамент, отремонтировать крышу и систему отопления, отреставрировать фасады, подвал и лестничную клетку. Все эти работы нужно завершить до 1 ноября 2024 года.

Справка «КП»

Дом кантонистов начал строить в 1816 году воронежский дворянин Тимофей Бородин. Здание возводили по типичному для тех времен проекту жилья для зажиточного горожанина. Закончить работу не удалось: Бородин умер, а его наследники продали дом. Вскоре его передали в ведение военного ведомства и достроили. С 1819 по 1859 год в нем размещалась школа кантонистов (то есть, несовершеннолетних солдатских сыновей, в силу происхождения обязанных нести военную службу). Во время Великой Отечественной войны здание пострадало от обстрелов. После восстановления объект культурного наследия стал обычным многоквартирным жилым домом.