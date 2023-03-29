В Воронежской области в последние дни марта похолодает до -1 градуса

«Ледяной» дождь накроет Воронежскую область на три дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики предупредили о кратковременном, но достаточно сильном похолодании. Оно начнется с ночи четверга, 30 марта. Местами по Воронежской области температура может опуститься до – 1 градуса, возможен мокрый снег. Да и днем, за исключением южных районов, будет ниже +10. К тому же продолжатся дожди. В пятницу, 31 марта, в районах столбик термометра может упасть до нуля, снова вероятен мокрый снег. А днем опять обещают от +5 до +9 градусов. Вероятность дождя сохранится.

В Воронеж в ночь 30 марта северный ветер принесет +2 градуса и дождь с мокрым снегом. Днем осадки не прекратятся, а температура поднимется всего до +7. В ночь на 31 марта снова +2, и то дождь, то снег. Днем будет уже совсем прохладно – не больше +5. И опять вероятен дождь, хотя и слабый. 1 апреля ночью лишь +1. С неба будет сыпать то дождь, то мокрый снег. Днем потеплеет до +8. Продолжится слабый дождь.

- Это похолодание продлится три дня. Уже 2 апреля теплый юго-восточный ветер вновь принесет потепление. И если ночью все еще будет холодно – не больше +3, то днем температура уже поднимется до +11, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.