В центре Воронежа 2 апреля перекроют движение из-за матча «Факел» – ЦСКА

В течение дня 2 апреля будет закрыто движение и запрещена парковка в центре Воронежа. Ограничения коснутся улиц у Центрального стадиона профсоюзов. Там будет проходить игра команд «Факел» и ЦСКА в рамках Чемпионата России по футболу 2022-2023. Об этом сообщили в городской администрации29 марта.

Движение закроют в 7:00. Проехать невозможно будет до 21:00

Ограничения касаются участков улиц:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Выезд машин с дворовых территорий также запрещен.

Кроме того, с 18:00 1 апреля до 21:00 2 апреля будет запрещена парковка автотранспорта. Коснется это участков улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 21:00 2 апреля будет запрещено движение автотранспорта на участках улиц:

Маршрутки №№ 46, 58, 76 скорректируют путь следования. Автобусы № 58 будут направлены по проспекту Революции, площади Ленина, Плехановской и далее по маршруту. А маршрутки №№ 46, 76 – по улице Кольцовской и площади Черняховского.

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