На трассе М-4 «Дон» под Воронежем задержали водителя с крупной партией наркотиков

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Ночью полицейские на посту ДПС в Новоусманском районе на трассе М-4 «Дон» остановили для проверки «Хендай Соната». Автомобиль следовал в южном направлении. При проверке документов водитель, 35-летний житель Калужской области, вел себя подозрительно, нервничал и торопил стражей порядка. К тому же мужчина имел признаки наркотического опьянения.

Как рассказали в ГУ МВД по региону 29 марта, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка. В багажном отсеке нашли полиэтиленовой пакет, где было 7 брикетов с кристаллическим веществом белого и бежевого цвета. Экспертиза показала, что в 6 упаковках находилось 3 килограмма N-метилэфедрона, а в еще одной - килограмм мефедрона.

Мужчина был задержан. Он признался, что извлек «груз» в Белгородской области и направлялся в Краснодарский край, где должен был разложить наркотики по тайникам. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Наркокурьер находится в СИЗО.