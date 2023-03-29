Воронежцы вспомнят главные кинохиты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Март в Воронежском концертном зале проводят кинохитами. В пятницу симфонический оркестр ВКЗ в рамках абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» сыграет программу «Волшебный луч». Зрители окунутся в атмосферу легендарного русского кино, от самых истоков - от великого "немого" - до фильмов нашего времени.

В программе прозвучат саундтреки из любимых кинофильмов - музыка Исаака и Максима Дунаевских, Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева, Эдуарда Артемьева, Андрея Петрова, Геннадия Гладкова, Сергея Шнурова и других известных композиторов.

- С изобретением кино музыка сразу же стала его неотъемлемой частью. И сейчас стоит услышать какой-нибудь музыкальный момент из увиденной ранее картины, и ее образ сразу всплывает в воображении вместе с теми ощущениями, которые вызвал этот фильм при первом просмотре, - говорят организаторы.

Дирижировать будет Евгений Мингалев. Концерт пройдет в ВКЗ 31 марта в 19.00, 6+