Под Воронежем легковушка ушла под воду на затопленном мосту

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧП случилось в Россошанском районе Воронежской области. Автомобилист пытался проехать по затопленному мосту через реку Черная Калитва. Однако он не рассчитал: машина ушла под воду. Фото и видео с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях в среду, 29 марта.

На кадрах видно, что автомобиль оказался больше чем наполовину затоплен. У него открыт багажник. Пользователи предположили, что через него водитель выбрался из салона.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что мост через реку Черная Калитва в Россошанском районе затоплен, а также в регионе остаются под водой еще пять низководных мостов.