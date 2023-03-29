В Воронеже начали принимать заявки в новую школу в микрорайоне «Процессор»

Так будет выглядеть новая школа в микрорайоне «Процессор». Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В еще строящуюся школу в микрорайоне «Процессор» родители будущих учеников уже могут подавать заявки. Об этом сообщили в телеграм-канале управления образования и молодежной политики Воронеже.

Школе присвоили номер 107. Ее адрес – улица Тобольская, 2. Новое образовательное учреждение планируют открыть уже в 2023 году. Поэтому сбор пока еще предварительных заявок для обучения в ней вполне логичен.

Электронный адрес, по которому можно подавать заявки, - school107vrn@cro-vrn.ru. В теме письма нужно написать «Обучение». Далее надо будет заполнить форму:

1. ФИО ребенка

2. Дата его рождения

3. Класс

4. Наименование и номер школы, в которой он учится в настоящее время

5. Адрес проживания

6. ФИО родителей, контактный телефон.

В первую очередь будут рассматривать заявки по перечисленным ниже адресам:

ул. Урывского,

микрорайон больницы «Электроника»,

пер. Павловский, д. 56, 64а, 64б, 64в.

Постоянная или временная регистрация на закрепленной за школой территории - основание для зачисления в школу в первоочередном порядке для детей, идущих в первые классы. На учеников других классов это требование не распространяется. При наличии свободных мест ученика можно перевести в любую школу вне зависимости от места его проживания.

Никакие документы пока никуда нести не нужно. Зачисление детей начнется, когда у школы появится директор, юридическое лицо и лицензия. Пока идет предварительное комплектование. О старте приема документов, дате, времени и месте их подачи каждому заявителю сообщат сотрудники школы по указанным в письме контактным данным.

Напомним, с 1 апреля стартует запись учеников в мегашколу на Московском проспекте.