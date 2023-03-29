Мэр рассказал, что в Воронеже не будут сносить историческую баню №6

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 29 марта горожан взволновала новость о якобы сносе городской бани №6, что расположена на улице Тимирязева. В воронежских соцсетях началось активное обсуждение слухов. Пользователи даже оперативно создали петицию. Они обратились к властям и попросили не демонтировать баню.

На ситуацию откликнулся глава Воронежа Вадим Кстенин. Мэр опроверг информацию о сносе в своем телеграм-канале.

- В связи с волнениями горожан по будущему муниципальной бани № 6 на Тимирязева официально заявляю, что никаких вариантов сноса или даже изменения ее профиля мы не будем рассматривать ни сейчас, ни в долгосрочной перспективе.

И пояснил, что это здание является объектом культурного наследия. А вот основные фонды бани сильно изношены. Профильное муниципальное предприятие «Чайка» не в состоянии финансировать не то что ее развитие или ремонтно-восстановительные работы, которые жизненно необходимы, но даже и мероприятия по сохранению.

Власти рассматривают вариант перевода здания бани на баланс муниципалитета, чтобы появилась возможность принимать решения по его сохранению.