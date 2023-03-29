Нейросеть очеловечила еще семь населенных пунктов Воронежской области

Воробьевку нейросеть представляет очаровательной. Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Нейросеть нарисовала еще семь населенных пунктов в образе человеческом. На этот раз под раздачу попали Бобров, Воробьевка, Грибановский, Новохоперск, Павловск, Рождественская Хава и Русская Буйловка.

Павловск предстал в виде модного молодого человека. Новохоперск – напротив, много повидавший пенсионер. Дедушкой и бабушкой нейросеть сделала поселок Грибановский и Русскую Буйловку. Ну а Воробьевка, Рождественская Хава и Бобров – под стать Павловску юны и красивы.

Фантазия искусственного интеллекта представила одни населенные пункты пенсионерами, а другие - молодыми людьми. Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Ранее нейросеть представила свою версию человеческого облика Воронежа и районов нашей области. Любопытно, что столица Черноземья получилась едва ли не самой серой из этих визуальных образов.