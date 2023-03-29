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НовостиОбщество29 марта 2023 9:13

В Воронежской области за сутки выявили еще 510 случаев коронавируса

Летальных случаев не зафиксировали
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на 29 марта ковид определили у 510 местных жителей. Свежей суточной статистикой поделился днем в среду федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Госпитализация в «красную» зону понадобилась 34 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 494 тысяч случаев заражения COVID-19.

По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных случаев. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 567 воронежцев.