Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 8:51

В Воронеже в больнице оказался потерявший память белорус

Волонтеры пытаются найти его родственников
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

Осенью прошлого года в одну из больниц Воронежа поступил пациент, потерявший память. Мужчина знает только, что он родом из Белоруссии. Называет себя Валерием. Волонтеры попросили помощи в поисках его родных и близких. Ориентировку на мужчину опубликовал белорусский поисковой отряд «Пульс» 29 марта.

Также мужчина утверждает, что проходил службу в Афганистане.

Всех, кто что-либо знают о потерявшем память Валерии, знакомы с его родственниками, просят сообщить об этом на номер «112». Информация необходима также белорусским волонтерам: +375336224222, +375293539409.