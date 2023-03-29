В Воронежской области 54-летний мопедист вылетел в кювет

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
ДТП произошло 29 марта примерно в 10.13 поселка городского типа Панино. 54-летний местный житель на мопеде «Ореон» вылетел в кювет. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
Фото - ГУ МВД по региону
По предварительным данным, мопедист двигался по улице Большевистская со стороны улицы Железнодорожной. У дома № 58 он не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим падением.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.