95 точек по продаже кваса и прохладительных напитков откроют в Воронеже к лету

Фото - Фролов Михаил Фото: из архива «КП»

В Воронеже к лету откроют 95 точек по продаже кваса и других прохладительных напитков, которые жители с удовольствием приобретают в жаркое время года. Это следует из распоряжения горадминистрации.

Конкурс по распределению мест продаж запланирован через месяц - на 27 апреля. Известно, что меньше всего точек продаж будет в Центральном районе всего 8, а больше всего - в Коминтерновском. Там запланировано открыть 28. В Ленинском – 15, в Левобережном и Советском – по 17, в Железнодорожном – 10.

Стоимость размещения пунктов продаж кваса составляет от 55 тысяч рублей до 159 тысяч рублей. Предложения будут подаваться в закрытой форме. Договоры с предпринимателями заключат на периоды с 15 мая по 15 сентября. Заявки на конкурс принимаются с 29 марта.