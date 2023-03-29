В Воронеже водитель на «Ладе» сбил двух пешеходов на «зебре»

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Легковушка сбила двух пешеходов в среду, 28 марта на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Воронежской области.

Авария произошла примерно в 20.06 по улице Ворошилова возле дома №2. По предварительным данным полиции, 48-летний местный житель на автомобиле «Лада Веста» двигался по улице Ворошилова со стороны улицы Космонавтов в направлении улицы 20-летия Октября. Он не затормозил и сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть слева-направо по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 35-летняя женщина и 27-летний мужчина, местные жители, получили травмы и по скорой были доставлены в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.