В Воронеже задержали афериста, обманувшего пожилых людей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейские в Воронеже задержали 25-летнего жителя Ростовской области, которого заподозрили в серии мошенничеств в отношении пенсионерок. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 29 марта.

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Молодой человек звонил и представлялся пожилым людям сотрудником правоохранительных органов и убеждал их, что их близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. После этого он предлагал за денежное вознаграждение решить вопрос о непривлечении виновного родственника к ответственности. Те соглашались. Злоумышленник расспрашивал у пенсионерок о сумме денежных средств, которыми они располагали, и уточнял адреса проживания. Через некоторое время к ним приезжал молодой человек, забирал купюры и скрывался.

В марте в полицию поступило несколько заявлений от женщин в возрасте от 66 до 86 лет. По записям с камер видеонаблюдения установили приметы предполагаемого подозреваемого. Накануне, схожий по описанию гражданин, был задержан на территории Коминтерновского района. Он признался, что прибыл в Воронеж с целью заработка, который ему предложили неизвестные через мессенджер. Дистанционно он получал адреса пенсионеров, у которых забирал деньги переводил их на банковские реквизиты «кураторов», оставляя себя процент.

В настоящее время полицией установлена причастность парня к совершению четырех эпизодов мошенничеств в Коминтерновском районе. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более девятисот тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ростовчанин находится в СИЗО. Парень также оказался ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.