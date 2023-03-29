«Монгол Шуудан» выступит на воронежском рок-фестивале «Чернозем»

Список участников воронежского рок-фестиваля «Чернозем» пополнился еще одной рок-группой. Перед зрителями выступит московская «Монгол Шуудан». Об этом 28 марта рассказали организаторы мероприятия в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Группа была образована в 1989 году. Его лидером является Валерий Скороход – гитарист, вокалист и автор песен. «Монгол Шудан» играет анархо-рок и анархо-кор с элементами народного творчества. Песни группы посвящены в основном событиям времен гражданской войны 18-20-х годов XX века.

– На Черноземфесте «Монгол Шуудан» начнет рвать струны, бесчинствовать и обрушит на зрителей всю ярость своих бронебойных хитов. Вас ожидает погружение в историю, вперемешку с современным зубодробительным звучанием. Анархический угар и феерическое шоу будут вам обеспечены, – поделились организаторы.

Также в 2023 году на «Черноземе выступят: «План Ломоносова», «Нейромонах Феофан», «Гудтаймс», Lascala, «Плавица», «Смех», «Мельница», «Крематорий», Jane Аir, Глеб Самойлов и его группа The Matrixx, «Моя Мишель», «АнимациЯ», Найк Борзов, «Мураками» и другие.

В этом году «Чернозем» пройдет на площадке около Сити-парка «Град» в Рамонском районе 18, 19 и 20 августа.