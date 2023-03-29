«Квадра» отреагировала на жалобы воронежцев о жаре в квартирах

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Горожане начали жаловаться на слишком горячие батареи в квартирах, при этом за окном стоит плюсовая температура. В воронежском филиале ПАО «Квадра» рассказали, что делать жителям многоэтажек. Обращаться необходимо непосредственно в управляющие компании по этому поводу.

В пресс-службе предприятия пояснили: по закону УК обязаны контролировать температурную ситуацию во внутридомовых системах отопления и поддерживать комфортную температуру в квартирах.

– Теплоноситель до стены дома мы подаем в соответствии с температурным графиком. Он прописывается в схеме теплоснабжения города и согласован с органами местного самоуправления. Теплоноситель, циркулирующий в трубопроводе, нужен и для отопления, и для получения горячей воды. По нормам СанПиН температура горячей воды в кране должна быть не меньше +60 градусов, т. е. из теплоисточника (станции или котельной) она должна выходить не ниже +70С. Поэтому по мере того, как теплеет за окном, мы снижаем параметры теплоносителя до минимальных. Но не ниже температуры, соответствующей нормам СанПиНа., – рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Если температура в квартирах высокая, проблема устраняется с помощью местного регулирования. В некоторых УК установлены автоматические системы погодного регулирования, которые в зависимости от температуры устанавливает объем теплоносителя, необходимый для отопления. В таких домах проблем с жарой в квартирах нет.

Ранее стало известно, что из-за грядущего похолодания власти отложили окончание отопительного сезона в Воронеже.