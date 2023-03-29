Жителя Воронежской области осудили за хранение пистолета для отпугивания лис

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Райсуд признал виновным жителя Аннинского района в хранении самодельного пистолета, который он изготовил для отпугивания лес. Мужчину осудили на 3 года и 2 месяца условно. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда во вторник, 28 марта.

Стало известно, что еще в 2019 году сельчанин сам смастерил пистолет и прятал его у себя во дворе под резиновым шифером. Спустя время оружие нашли полицейские. В итоге в отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

Мужчина признал вину и рассказал, что пистолет изготовил для отпугивания лис. Однако это не помогло ему избежать наказания.