В Воронеже снова выставили на продажу турбазу «Сосновый бор» за 315 млн рублей

Расположенную пригороде Воронежа турбазу «Сосновый бор», которой с февраля 2022 года пытаются найти нового владельца, снова пытаются продать. Информация об этом в очередной раз появилась на одном из популярных сайтов объявлений.

За объект на 25 гектарах земли хозяева на этот раз просят 315 млн рублей. Начальная цена объекта была значительно ниже – 250 млн рублей. Затем, спустя полгода, турбаза подорожала до 300 тысяч.

Как отмечает автор объявления, земля расположена рядом с берегом реки. Среди преимуществ объекта он называет красоту и экологичность места, а также близость от трассы М4 «Дон». Ранее он говорил о перспективах развития, как например, строительство бассейна, ресторана на 150 мест и новых гостевых домов.