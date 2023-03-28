За оскорбление ВС РФ воронежца оштрафовали на 30 тысяч рублей

Сегодня, 28 марта, стало известно, что Нововоронежский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, нарушившего ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Об этом информирует пресс-служба райсуда. Злоумышленник на своей странице в «Одноклассниках» разместил записи и фото, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области жителя Анны оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Тем временем, жительницу Воронежской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за размещение в интернете реплик экстремистского характера.