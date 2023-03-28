Дело о массовом отравлении воронежцев на турбазе «Обломов» рассмотрят в суде

Старшего повара ООО «Фурор» обвиняют в «нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей» (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

Дело тянется еще с августа 2021 года. За это время выяснилось, что 56-летний старший повар столовой турбазы «Обломов» под Воронежем не организовал надлежащим образом работу кухни и не проконтролировал соблюдение технологии приготовления пищи и санитарных требований подчиненными сотрудниками. Кроме того, сам готовя пищу, нарушил технологию приготовления одного из блюд. И это повлекло заболевание сальмонеллезом 12 человек.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении воронежцев на турбазе «Обломов» взял глава СК России Александр Бастрыкин.