35 медалей завоевали воронежцы на всероссийском турнире по спортивному ориентированию

Фото ЦСП СК Воронежской области.

В активе воронежских спортсменов 35 наград, из которых 12 – золотые. В дисциплине кросс-спринт первые места заняли – Михаил Кулешов (мужчины), Илья Малыгин (М-20), Максим Малыгин (М-16) и Степан Шелковников (М-14).

В дисциплине кросс-лонг победили Кулешов и Илья Малыгин. В кросс-классике первыми финишировали – Кулешов, Ирина Лазарева, Александр Вильденберг, Валерия Вильденберг и Дарья Шишова. И, наконец, в дисциплине кросс-многодневный выиграл Кулешов.

- Наши выступили очень сильно, на горной, технический непростой местности смогли забрать массу медалей, - отметил старший тренер сборной команды Воронежской области Александр Малыгин. - Особо отмечу Михаила Кулешова, который стал абсолютным победителем среди мужчин, и Илью Малыгина в категории М20 – два золота и два серебра в четырёх дисциплинах.