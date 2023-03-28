Воронежский Следком проверит информацию про покусанных собаками детей

Фото из телеграм-канала регионального Следкома.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области инициировали проверку по сообщению в СМИ о том, что 27 марта в Семилуках беспризорные собаки покусали двух детей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

Цель мероприятия – дать оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных. Будут опрошены пострадавшие, при необходимости проведут экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.