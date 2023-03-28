В Воронеже лихач на «БМВ» влетел в остановку общественного транспорта

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 28 марта, в 14:00 в Воронеже в районе дома №17к по переулку Закатный 48-летний житель Рамонского района, управляя автомобилем «БМВ Z-4», двигался от улицы Лизюкова в сторону Московского проспекта по улице Антонова-Овсеенко. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Мужчина выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со «Шкодой» под управлением 29-летнего местного жителя, после чего водитель «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.