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НовостиПроисшествия28 марта 2023 15:08

В Воронеже лихач на «БМВ» влетел в остановку общественного транспорта

А сначала он врезался в «Шкоду»
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 28 марта, в 14:00 в Воронеже в районе дома №17к по переулку Закатный 48-летний житель Рамонского района, управляя автомобилем «БМВ Z-4», двигался от улицы Лизюкова в сторону Московского проспекта по улице Антонова-Овсеенко. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Мужчина выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со «Шкодой» под управлением 29-летнего местного жителя, после чего водитель «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.