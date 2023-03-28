В мэрии Воронежа объяснили, почему не отключают отопление

Отопление решили не отключать, чтобы с приходом холодов люди не мерзли. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В мэрии пояснили, почему в Воронеже не торопятся отключать централизованное отопление. Условие для этого соблюдено – уже пять дней среднесуточная температура превышает +8 градусов.

В городской администрации учли неблагоприятный для такого решения прогноз синоптиков. Дело в том, что, по их прикидкам, уже в четверг, 30 марта, температура ночью упадет до +2, а днем столбики термометра будут держаться на отметке ниже +10. Продлится такая погода, как минимум, трое суток. В этих условиях крайне дискомфортно будет людям в больницах и ребятишкам в детсадах. Да и жильцам угловых квартир и тех, которые располагаются над арками, где всегда сильнее дует ветер, придется несладко.

Руководствуясь этими соображениями, городские чиновники посчитали, что с отключением отопления не нужно спешить. А тем, кому совсем уж опостылела жара в квартирах, и кто готов «поморжевать» с возвратом холодов, зато немного сэкономить, посоветовали добиваться проведения общего собрания жильцов. Если решение об отключении на нем примут и оформят это в протоколе, обслуживающая дом организация обязана сделать батареи холодными.