Под Воронежем ищут мужчину, не вернувшегося с рыбалки

Виктора Орлова нет дома двое суток, но родные уже сильно беспокоятся. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили об исчезновении 58-летнего Виктора Орлова из Нововоронежа. Мужчина 26 марта ушел на рыбалку, он намеревался отправиться на реку Дон. Домой он так и не вернулся, родные и знакомые не могут ему дозвониться.

Приметы Виктора Орлова: рост 175 сантиметров, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза. 26 марта был одет в зеленую спецовку и синие джинсы, обут в зеленые резиновые сапоги. На рыбалку он отправился на зеленой резиновой лодке.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Виктор Орлов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).