В Воронеже с Северного моста слетела «Киа Сид»

На месте ДТП работают сотрудники полиции, ПСЧ-11 и скорая медицинская помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 28 марта, примерно в 14:55 в дежурную часть ОБДПС ОГИБДД УМВД России по Воронежу поступило сообщение о падении легкового автомобиля с Северного моста. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, при движении со стороны улицы Остужева в сторону Северного моста у дома № 2Д произошло столкновение трех автомобилей. Разъехаться не удалось «Киа Сид» под управлением 27-летней местной жительницы, «Мерседесу» под управлением 32-летней жительницы Воронежской области и ВАЗу-21140 под управлением 23-летней местной жительницы. В результате «Киа» вылетела с дороги и упала под опору моста. Водитель автомобиля «Киа» получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, ПСЧ-11 и скорая медицинская помощь. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.