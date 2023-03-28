Ранее судимый воронежец пырнул ножом своего собутыльника

В порыве гнева подозреваемый распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту и ударил ножом в область грудной клетки сзади. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Калачеевскому району поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение был доставлен 38-летний житель Калача с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции выяснили, что в ночное время во дворе у одного из домов по улице Партизанской в райцентре потерпевший и его друг распивали алкоголь. Между ними произошел словесный конфликт, и в порыве гнева подозреваемый распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту и ударил ножом в область грудной клетки сзади. Потерпевшему пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение.

В отделе полиции 20-летний местный житель полностью признал свою вину. В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.