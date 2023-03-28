В Воронежскую область вернутся морозы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После мощного и раннего мартовского тепла погода разочарует воронежцев. В средине недели прогнозы синоптиков обещают резкое похолодание. Виноват в этом балканский циклон: он принесет на Среднюю Волгу тепло, а к Черноземью повернется холодной тыловой частью.

Погода испортится в среду, 29 марта. Пройдет сильный дождь, возможно, - даже снег. Ночью температура может опуститься ниже нулевой отметки. Днем тоже будет нежарко -2-7 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.

Тепло вернется в регион только на следующей неделе.