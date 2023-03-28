В Воронеже назвали официальные пляжи на предстоящий летний сезон

Загорать и отдыхать на пляжах можно, но купаться - не рекомендуют Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Несмотря на то, что до начала купального сезона еще около двух месяцев, в мэрии утвердили список мест отдыха у воды, которые будут официально открыты в предстоящем сезоне. Этих мест восемь.

В Железнодорожном районе:

- место отдыха «Боровое» на берегу реки Усмань, ул. Пляжная, 1в;

- место отдыха «Сосновый бор» на берегу реки Усмань, в районе кордона Ближний бор;

- место отдыха на левом берегу Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж;

- место отдыха в парке «Дельфин», ул. Остужева, 2;

- место отдыха у воды у СК «Локомотив» по ул. Панфилова.

В Левобережном районе:

- место отдыха на набережной Авиастроителей, 4л;

- место отдыха на ул. Арзамасская, 4л, рядом с парком «Алые паруса».

В Центральном районе:

- место отдыха у санатория им. Горького.

Как всегда, купание в водоемах города врачами не приветствуется, но отдыхать у воды вполне можно – говорят специалисты. Тем не менее, на всех официальных местах отдыха в течение сезона дежурят спасатели.