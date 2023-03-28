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НовостиПроисшествия28 марта 2023 12:00

Житель Воронежской области получил условный срок за изготовления огнестрельного оружия

Он уверяет, что сделал его для охоты на лис
Алексей СЕРГУНИН

В начале февраля 2019 года житель Аннинского района решил изготовить самодельный пистолет для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба райсуда. Для этого он использовал деревянную доску, металлическую трубку и металлический прут. При проведении обыска сотрудниками полиции мужчина добровольно выдал оружие, пояснив, что изготовил его для отпугивания лис.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, но воспользовавшись ст. 47 УПК РФ, на основании ст. 51 Конституции РФ показания давать суду не пожелал. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, а также незаконное хранение огнестрельного оружия). В итоге назначили наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.