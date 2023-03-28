Прокуратура просит суд признать геноцидом зверства фашистов на воронежской земле

Заявление геноцида народов Советского Союза в Воронежской области в региональный суд направлено по поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Установлено, что в результате пыток со стороны оккупантов погибли около 198 тысяч мирных советских граждан и военнопленных, а еще почти 77 тысяч человек насильственно направили в страны Западной Европы и Украину как рабочих. Ущерб, причиненный региону в годы войны, оценили в 11,7 триллиона рублей.

Сотрудники опросили историков, очевидцев событий с июля 1942 по январь 1943 года, других специалистов, обладающих информацией о периоде оккупации в регионе. Так, в период Великой Отечественной войны территории, захваченные врагом, делились на немецкую, венгерскую и итальянскую.

- Пребывание фашистских оккупационных войск сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которых убивали в концлагерях через обескровливание, смертельные инъекции, расстрелы, сожжения, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Из 1,34 млн тыс. кв. м жилплощади в Воронеже уцелело менее 8%, а городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%.

Цель передачи заявления в суд - защита национальных интересов РФ, прав и интересов родственников погибших, а также информирование мировой общественности о жертвах оккупантов в годы войны, «восстановление исторической справедливости».