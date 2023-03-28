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НовостиОбщество28 марта 2023 10:27

Воронежцев предупредили о грядущем изменении правил коммунальной платы за СОИ

Новый документ готовят Минстрой России
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

ГЖИ Воронежской области сообщило о том, что в ближайшее время изменится порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества в многоквартирном доме.

Напомним, согласно действующим правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, перерасчет платы за коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, электроэнергия, отведение сточных вод), израсходованные на общедомовые нужды в завершившемся году, производится в первом квартале нового года.

Теперь же Минстрой России подготовил проект постановления Правительства Российской Федерации, который изменит этот порядок. Согласно поправкам, перерасчет за коммунальные ресурсы за СОИ будет производиться в течение всего следующего года, а не в I квартале.