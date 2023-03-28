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НовостиПроисшествия28 марта 2023 10:11

В Воронежской области пенсионерка лишилась 24 тысяч рублей при продаже гусей

Служба безопасности банка уберегла почти 69 тысяч своей клиентки
Алексей СЕРГУНИН
Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы шесть сообщений о совершенных дистанционных мошенничествах и пять фактов хищения с банковских карт.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы шесть сообщений о совершенных дистанционных мошенничествах и пять фактов хищения с банковских карт.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Борисоглебску обратилась 60-летняя пенсионерка, которая разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже четырех домашних гусей. Она рассказала, что мошенники украли у нее около 24 тысяч рублей. Они позвонили и заверили, что готовы купить птиц по 4,5 тысячи рублей за каждого и хотят перевести деньги на ее карту.

Также злоумышленники сообщили, что в этом населенном пункте проживают их родственники, которые заберут гусей для разведения в подсобном хозяйстве. Заполучив персональные данные, аферисты стали списывать по 4,5 тысячи рублей за одну транзакцию, а доверчивая пенсионерка сообщала им код из смс-сообщения, ошибочно полагая, что деньги зачисляются ей.

После нескольких таких операций подозрительные действия зафиксировала служба безопасности банка и заморозила операции по счету. К этому времени мошенники уже подключились к личному кабинету и намеревались списать еще около 69 тысяч рублей, которые оставались на счете. В итоге им достались около 24 тысяч рублей. После звонка из службы безопасности пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию и спасла большую часть своих накоплений.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы шесть сообщений о совершенных дистанционных мошенничествах и пять фактов хищения с банковских карт. Общий ущерб составил более полутора миллионов рублей.

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о передаче денег и любых комбинаций цифр и кодов. Никому не разглашайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники.