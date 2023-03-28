В Воронежской области пенсионерка лишилась 24 тысяч рублей при продаже гусей

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы шесть сообщений о совершенных дистанционных мошенничествах и пять фактов хищения с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Борисоглебску обратилась 60-летняя пенсионерка, которая разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже четырех домашних гусей. Она рассказала, что мошенники украли у нее около 24 тысяч рублей. Они позвонили и заверили, что готовы купить птиц по 4,5 тысячи рублей за каждого и хотят перевести деньги на ее карту.

Также злоумышленники сообщили, что в этом населенном пункте проживают их родственники, которые заберут гусей для разведения в подсобном хозяйстве. Заполучив персональные данные, аферисты стали списывать по 4,5 тысячи рублей за одну транзакцию, а доверчивая пенсионерка сообщала им код из смс-сообщения, ошибочно полагая, что деньги зачисляются ей.

После нескольких таких операций подозрительные действия зафиксировала служба безопасности банка и заморозила операции по счету. К этому времени мошенники уже подключились к личному кабинету и намеревались списать еще около 69 тысяч рублей, которые оставались на счете. В итоге им достались около 24 тысяч рублей. После звонка из службы безопасности пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию и спасла большую часть своих накоплений.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы шесть сообщений о совершенных дистанционных мошенничествах и пять фактов хищения с банковских карт. Общий ущерб составил более полутора миллионов рублей.

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о передаче денег и любых комбинаций цифр и кодов. Никому не разглашайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники.