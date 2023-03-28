Воронежский баскетболист пробился в финал четырех сильнейшей студенческой лиги США

Владислав Голдин. Фото: cspsk-vrn.ru

Выпускник воронежской спортшколы олимпийского резерва № 9 Владислав Голдин сенсационно пробился в финал четырех «Мартовского безумия» - так называется решающая стадия Национальной студенческой спортивной лиги. Это фактически аналог НБА. Там выступают сильнейшие баскетболисты, числящиеся в американских вузах. Их постоянно держат в поле зрения селекционеры клубов НБА.

Центровой Владислав Голдин ростом 216 сантиметров сыграл ключевую роль в первом в истории его клуба «Florida Atlantic Owls» выходе в «Финал четырех». Он делал кучу подборов на своем щите после неточных бросков соперников. И сам набирал немало очков – просто продавливал соперников и клал мяч в кольцо (благо габариты позволяют) или точно кидал «крюком».

- Попасть в Финал четырех — редкий случай для игроков из России, — говорит Владимир Брюховецкий, главный тренер сборной Воронежской области по баскетболу. — В школе Голдин был неяркий, неброский, после выпуска играл в молодежном составе ЦСКА. Его успех - показатель уровня наших детских тренеров. Решающие матчи этого сезона у Влада будут в ночь с 1 на 2 апреля.