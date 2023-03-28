Парки и скверы Воронежа обследуют на наличие комаров и клещей

Фото из телеграм-канала городского управления экологии Фото: Предоставлено

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в рамках заключенного с городским управлением экологии контракта обследуют все парки и скверы Воронежа на наличие комаров и клещей. Это популярные места отдыха горожан: сквер «У озера», сквер «Чайка» на улице Новосибирская, 80в, парк «Алые паруса», Воронежский центральный парк, лесопарк Оптимистов, парк «Южный», парк «Танаис», парк «Оазис» на улице 9 Января, 288с и парк «Патриотов».

Если в них будут обнаружены кровососы, то территорию парков и водоемов обработают препаратами, безвредными для людей и животных. Конкретные даты и места, где будет проходить обработка, чиновники обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в этом году из-за очень ранней весны в лесах и парках досрочно активизировались клещи. К врачам за медицинской помощью уже обратились пятеро пострадавших от их укусов жителей.